الصغير: الحافي يريد البقاء رئيساً للمحكمة العليا رغم بلوغه التقاعد

أكد رئيس لجنة العدل بمجلس النواب، عبد الهادي الصغير، أن رئيس المحكمة العليا، محمد الحافي، يريد الآن البقاء في منصبه رئيسا للمحكمة العليا رغم وصوله إلى سن التقاعد، وكان عليه تطبيق القانون والتقاعد.

وقال الصغير، في تصريحات صحفية: وصلت إلينا مراسلة من الحافي في شهر مايو 2021 يطلب منا تعيين 39 عضو محكمة جددا لوجود متقاعدين ومرضى وغيرهم، لذا استندنا إلى رسالته في قرارنا الأخير.

وأضاف: هناك رسالة أخرى من رئيس المجلس الأعلى للقضاء موجهة للبرلمان بضرورة إضافة 4 أشخاص للقائمة، ما يؤكد أن إجراء جلسة مجلس النواب الأخير صحيحة قانونيا وقضائيا.

وتابع: نستغرب جدا من اتهام رئيس المحكمة العليا لقضاة آخرين بالفساد، مخالفا بذلك القانون ومسيئا للقضاء الليبي، وفي حالة وجود شبهة فساد كان عليه أن يحول صاحبها إلى التفتيش القضائي ليُحقّق معه ويُحاكم.