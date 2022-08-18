البيوضي: “السائح” و “الصور” يعملان بهامش خطأ ‎%‎0.1

أكد المرشح الرئاسي سليمان البيوضي، أنه من الواجب “تقديم الشكر للنائب العام المستشار الصديق الصور على جهده وعمله الدؤوب لوضع الليبيين أمام الحقائق”.

جاء ذلك في منشور له على “فيسبوك” ، مضيفًا “وكذلك للدكتور عماد السائح رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وكل العاملين معهما على هذا الجهد الكبير”.

وتابع؛ “فبلد يعيش أزمات مركبة يتمكنون فيه من العمل بهامش خطأ 0.1 ٪ هو جهد كبير ويستحق الإشادة”.

وأرجف البيوضي موضحًا أن “الانتخابات هي الحل ومن الممكن إجراؤها، انتهى عذر التزوير وظهر أنه بهتان ومحاولة تضليل”.

وختم مشددًا على أنه “آن الأوان لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر 2022”.