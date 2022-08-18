الشركسي: اتفاق جنيف ورقة حكمت ليبيا لمدة سنة بصيغة الأمر الواقع وانتهى

قال عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي، إن اتفاق جنيف حول السلطة التنفيذية، التي ترفض التسليم للحكومة المكلفة من البرلمان، لم يتم تضمنيها ضمن الإعلان الدستوري.

الشركسي، وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قال: ”باختصار ومن غير تدليس، اتفاق جنيف لم يُضمن في الإعلان الدستوري”.

وأضاف: ”لم يكن له قرار داعم من مجلس الأمن على غرار اتفاق الصخيرات ولذلك ليس له أي أثر قانوني”.

وتابع: ”اتفاق جنيف هو ورقة حكمت البلد لمدة سنة بصيغة الأمر الواقع وانتهت وانتهى الأجسام الناتجة عنه”.