ليبيا تشارك في الاجتماع التنسيقي لمنتدى التعاون الأفريقي الصيني

شارك وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر الكتي عبر تقنية “الزوم” في الاجتماع التنسيقي لمنتدى التعاون الأفريقي الصيني”فوكاك”.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أن الاجتماع خصص لمتابعة مخرجات الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الأفريقي الصيني المنعقد في العاصمة السنغالية داكار في نوفمبر 2021م.

وتركزت كلمات الوزراء على أهمية الشراكة المشتركة بين الدول الأفريقية والصين في إطار المنتدى وتعزيز هذه المشاركة من خلال تنفيذ مخرجات اجتماع داكار الثامن والبرامج التسعة التي طرحها سابقاً الرئيس الصيني في عدد من المجالات الاقتصادية المختلفة.

وشارك في الاجتماع وزير خارجية الصين وعدد من وزراء خارجية الدول الأفريقية ونائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي .