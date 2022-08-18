ليبيا تسجل 34  إصابة جديدة بفيروس كورونا

العنوان-طرابلس

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و94 حالة شفاء، أمس الأربعاء.

وبحسب التحديث اليومي للمركز، جاء ذلك بعد فحص 221 عينة للكشف عن الفيروس؛ حيث تبين سلبية 187 عينة، وإيجابية 34 عينة بنسبة 15.3% من إجمالي العينات المفحوصة.

وكانت العاصمة طرابلس في صدارة أعداد الإصابات في البلاد بواقع 18 حالة جديدة. وبذلك، ترتفع حصيلة الإصابة بالفيروس منذ ظهوره في ليبيا مارس العام 2020، إلى 506 آلاف و475 حالة، بينها 771 نشطة، و499 ألفًا و268 شفاء، و6436 وفاة.