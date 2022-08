ليبيا – أفاد مدير المركز الوطني للصحة الحيوانية زكريا الختال بنفاد رصيدهم من التحصينات واللقاحات البيطرية لا سيما في ظل انتشار أمراض تحملها معها الحيوانات المهربة من الجنوب وتسجل لأول مرة في ليبيا، محذرًا من أن الوضع الصحي البيطري في خطر، وفق قوله.

الختال وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أكد أن هناك أمراضًا تصيب الحيوانات والدواجن يجب مكافحتها، إضافة إلى الأمراض المشتركة التي تصيب الإنسان عن طريق الحيوانات ومنتجاتها مثل مرض البروسيلا والسل ومرض حمى الوادي المتصدع.

وحذر من تأثير تلك الأمراض على الثروة الحيوانية، وتضرر شريحة كبيرة من المربيين بسبب نقص الأعلاف والتحصينات البيطرية، وتأثير كل ذلك على الاقتصاد الوطني.

ونوه الختال إلى أن المركز الوطني للصحة الحيوانية، يطالب منذ 2015 بتوفير التحصينات البيطرية والمستلزمات المختبرية لإجراء مسح شامل على كامل الوطن على الأمراض الحيوانية والمشتركة، لكن دون جدوى.

The post المركز الوطني للصحة الحيوانية يعلن تسجيل أمراض لأول مرة في ليبيا بسبب تهريب الحيوانات first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية