شوبار: تفعيل الدائرة الدستورية ينهي فوضى القرارات والقوانين السياسية

قال المتحدث باسم المبادرة الوطنية الليبية، محمد شوبار، إن تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا سينهي فوضى القرارات والقوانين السياسية وينهي تجاوزات السلطة التشريعية لمهام عملها، على حد تعبيرة.

وأضاف شوبار، في تصريحات صحفية، إن الدائرة الدستورية لها دور مهم دستوري وقانوني ستقوم به خلال المرحلة القادمة”.

وأعلن رئيس المحكمة العليا المستشار محمد الحافي، إعادة تفعيل الدائرة الدستورية للنظر في الطعون والفصل فيها بعد سنوات على إغلاقها.

وأكد الحافي، في بيان مصور، موافقة الجمعية العمومية للمحكمة العليا، بالإجماع إعادة تفعيل الدائرة الدستورية للنظر في الطعون والفصل فيها وتتعهد بعدم الانحياز لأي طرف.