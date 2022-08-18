الدبيبة: القاعدة الدستورية ضرورة لإجراء الانتخابات

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن الحل في ليبيا يكمن في الذهاب المباشر للانتخابات، عبر قيام الأطراف المعنية بإصدار القاعدة الدستورية لتتمكن الحكومة من القيام بدورها في إجراء الانتخابات.

جاء ذلك خلال استقبال الدبيبة، اليوم الخميس، سفير هولندا لدى ليبيا دولف هوكونينغ بديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس بحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وأشاد الدبيبة بالدور الإيجابي الذي تضطلع به هولندا في الملف الليبي، مشددا على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة.

وناقش الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، ودعم إجراء الانتخابات في أقرب الآجال.