الدبيبة وشكشك يبحثان ديون ومعايير العلاج بالخارج

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ملف العلاج بالخارج وكيفية وضع آلية شفافة وعادلة تضمن وصول الخدمة لمستحقيها.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم الخميس بديوان مجلس الوزراء، بحضور وزير المالية خالد المبروك، ومدير عام جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية أحمد مليطان، وعدد من الإدارات الفنية ذات العلاقة.

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وأفاد بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك» بأن الاجتماع خُصص لمتابعة ملف ديون العلاج بالداخل والخارج ووضع خطوات عملية لمعالجة هذا الملف.

تشكيل لجان للبت في الملفات

كما جرى وضع معايير معتمدة وتشكيل لجان فرعية ومركزية تتولى البت في الملفات المقدمة من المرضى، والتي يتم من خلالها تقديم الخدمة بكل شفافية.

وفي السادس من يوليو الماضي، عقد الدبيبة اجتماعا مماثلا، مع نائب رئيس الحكومة ووزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، ووزير المالية المكلف محمد الشهوبي، ووجه وقتها بتشكيل لجان فرعية ومركزية للبت في مستحقي العلاج بالخارج، مع إعطاء أولوية لمرضى الأورام.

وتحدث الدبيبة، آنذاك، عن رفضه استمرار الوضع كما هو عليه، خاصة إيفاد المرضى دون معايير وفق رسائل من جهات مختلفة، وعدم وجود تغطية مالية لهم وتركهم أمام ابتزاز المصحات العلاجية بالخارج أمر لن يستمر.

جانب من اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك لمناقشة ملف العلاج بالخارج (صفحة الحكومة على فيسبوك)

جانب من اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك لمناقشة ملف العلاج بالخارج (صفحة الحكومة على فيسبوك)