بنغازي.. إزالة المباني المخالفة على خط النهر الصناعي

العنوان-بنغازي

أعلنت غرفة العمليات الأمنية، المشكلة من النائب العام، اليوم الخميس، مباشرة هدم المباني المخالفة والمبنية على خط النهر الصناعي المغذي لمدينة بنغازي، وذلك بعد أن منحت فرصة لأصحابها للإخلاء قبل الهدم.

وفي بيان لها قالت، الإدارة العامة للبحث الجنائي، إن عمليات الهدم تشمل المباني العشوائية فوق خط النهر الصناعي من مفترق منطقة المساكن مرورا بطريق النهر وصولا إلى منطقة الهواري.

وقبل نحو شهر، منحت قوات غرفة العمليات الأمنية، برئاسة اللواء صلاح هويدي، ومشاركة الإدارة العامة للبحث الجنائي وكتيبة حماية وتأمين مشروع النهر الصناعي أصحاب المباني مهلة لإخلاء مبانيهم استعدادا لانطلاق عملية إزالة جميع ما يعيق امدادات خط النهر الصناعي.

وأضافت الإدارة، أن ذلك “يأتي ذلك ضمن حملة أمنية تستهدف تأمين امدادات المياه للمدينة بإزالة المباني فوق خط النهر، وكذلك إزالة جميع الوصلات غير الشرعية المربوطة بشكل جائر على خطوط النهر الصناعي من قبل ضعاف النفوس وذلك بإسناد من القوات المسلحة العربية الليبية المتمثلة في اللواء طارق بن زياد المعزز واللواء 106 مجحفل”.