ليبيا – التقى ناجي مختار عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 أمس الأربعاء عضوي فريق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إيناس أحمد ومحمد التل في مقر المجلس بطرابلس.

الجانبان ناقشا بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا، وسُبل حلّ الانسداد السياسي عبر إجراء انتخابات على أسُس قانونية ودستورية توافقية سليمة في أقرب وقت ممكن.

The post مختار يناقش مع فريق من البعثة الأممية سُبل حلّ الانسداد السياسي عبر الانتخابات first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية