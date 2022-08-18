نقل اخر مصابي حادثة بلدية بنت بية للعلاج بجمهورية إيطاليا

أشرفت الحكومة الليبية، اليوم الخميس، على نقل اخر ثلاث حالات أصيبت من حادثة انفجار صهريج الوقود ببلدية بنت بيه لتلقي العلاج في الجمهورية الإيطالية.

وجاء ذلك بحضور نواب رئيس الحكومة سالم الزادمة، وعلي القطراني، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري ومديرة مركز بنغازي الطبي فتحية العريبي، وعضو مجلس النواب عن منطقة بنت بيه عبدالسلام المرابط، ووزير الصناعة والمعادن امحمد السعيدي وعن الجانب الإيطالي القائم بأعمال القنصلية الإيطالية في بنغازي.

وشكر الزادمة كل الجهات التي تنادت وقدمت يد المساعدة في هذه الحادثة المأساوية التي خلفت 26 قتيل وعشرات المصابين من أبناء فزان الغالية، ويخص بالذكر القيادة العامة، ومركز بنغازي الطبي والاطقم الطبية والطبية المساعدة، وجهاز الإسعاف والطوارئ، وبلدية بنغازي.