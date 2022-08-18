مشروع قانون أميركي يُحيي قضية تعويضات لوكربي

أحيت برلمانية أميركية ما عرفت بـ«قضية لوكربي» بعد مرور 34 عامًا على الحادثة، مطالبة بتقديم تعويضات لطيارين وعائلاتهم من مخصصات صندوق أموال قدمته الدولة الليبية لأسر ضحايا تفجير طائرة «بان أميركان» فوق بلدة لوكربي الإسكتلندية.

ولا يطالب مشروع القانون الذي تقدمت النائبة الديمقراطية عن الحزب الديمقراطي، زوي لوفغرين إلى الكونغرس، يوم 16 أغسطس الجاري، الحكومة الليبية بتعويضات؛ لكن يهدف لتمكين 50 طيارًا أميركيًا وعائلاتهم من الحصول على 20 مليون دولار، على غرار عائلات 270 قتيلاً أميركيًا قضوا في تفجير طائرة الركاب الأميركية العام 1988.

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ويشكو محاربون قدامى في صفوف الجيش الأميركي من بينهم طياريون في شركة «بان أميركان» من الإفلاس الذي أعلنته العام 1991 من وقتها، لذلك طالبوا من الكونغرس التحرك لضمان حصولهم على التعويضات المتبقية من اتفاقية التسوية الإنسانية بين الولايات المتحدة وليبيا.

وتحملت ليبيا رسميًا المسؤولية المعنوية عن الحادث العام 2003 لتقوم العام 2008 بتخصيص صندوق تعويضات أسر ضحايا حادثة لوكربي بقيمة 1.5 مليار دولار.