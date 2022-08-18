خارجية الدبيبة تعزي الجزائر وتونس في ضحايا حرائق الغابات

العنوان-طرابلس

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، اليوم الخميس، دعمها وتضامنها الكاملين مع دولتي الجزائر وتونس اللتين تواجهان حرائق أوقعت عديد الضحايا.

وبعد أن قدمت خالص تعازيها لجمهورية الجزائر وشعبها في ضحايا الحرائق وكذلك تونس التي امتدت الحرائق إليها، شددت الوزارة في بيان، على الوقوف التام مع البلدين ومشاطرتهم الأحزان في مصابهما الأليم.

وكانت قد اندلعت حرائق غابات عنيفة في الجزائر امتدت إلى تونس المجاورة، وأسفرت عن مقتل 38 شخصًا على الأقل، حسب حصيلة جديدة للضحايا كشفت عنها وكالة فرانس برس، الخميس.

وارتفعت حصيلة ضحايا الحرائق إلى 30 قتيلًا في منطقة الطرف بالشرق الأقصى قرب الحدود مع تونس، وخمسة في سوق أهراس، وامرأتان في سطيف شرقي الجزائر، وشخص واحد في قالمة في الشرق، أيضًا حسب الحماية المدنية وصحفيين محليين وتلفزيون النهار.

وذكرت وسائل إعلام جزائرية أنه جرى إجلاء 350 من السكان. وأشار الإعلام إلى قطع طرق واقتراب النيران من بعض المدن. وأوضحت الحماية المدنية أن 39 حريقا في 14 ولاية لا يزال متواصلا وأن ولاية الطارف الحدودية مع تونس أيضا سجلت 16 حريقا.

وتدخلت مروحيات في ثلاث ولايات بينها سوق هراس. وأوضح وزير الداخلية الجزائري أنه منذ بداية أغسطس الجاري، اندلعت 106 حرائق ما أدى إلى تدمير 800 هكتار من الغابات و1800 هكتار من الأراضي. وأكد الوزير أن بعضًا من هذه الحرائق مفتعل.