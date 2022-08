ليبيا – أكد وزير المالية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد تخصيص الحكومة 425 مليون دينار للإنفاق على المختنقات بالبلديات، 200 مليون للمنطقة الغربية، و150 مليونًا للشرقية، و75 مليونًا للجنوبية.

حماد وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” أمس الأربعاء، أشار إلى أن المبالغ المخصصة من الحكومة ستخصم من بند المتفرقات بالميزانية العامة للدولة لسنة 2022.

The post حماد: خصصنا 425 مليون دينار للإنفاق على المختنقات بالبلديات first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية