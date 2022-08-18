عبد الملك: قروض الدبيبة السكنية تحتاج إمام مسجد و2 من الشهود

قال عضو اللجنة الفرعية للقروض السكنية مصراتة خالد عبدالملك، إن “المسجلين مبدئيا الذين وافقت عليهم منظومة الإقراض من بلدية مصراتة حتى الان ( 11،400) تقريبا، و بعد تعبئة النماذج من قبل المواطن يصادق عليها من قبل مختار المحلة و إمام أقرب مسجد من سكن المواطن و شهادة (2) شهود لتحال بعدها الى اللجنة لمراجعتها وتقييمها وتحديد أولوية الاستحقاق”.

عبدالملك، وفي تصريحات صحفية، أضاف: ”قمنا بمراجعة وتفربغ عدد (1450) ملف للشباب وعدد ( 1500) ملف للأسر وتم إدخالهم في المنظومة لإرسالهم إلى اللجنة العليا، و بعض الملفات مقدمة من شباب أعمارهم أقل من (21) سنة ومصرف الإدخار يشترط بلوغ المتقدم للحصول على فرض (21) سنة لهذا استبعدنا هذه الملفات الى حين التواصل مع اللجنة العليا بشأنهم”.

وتابع قائلًا: “القرض سيكون في صورة قيمة مالبة او قطعة ارض او مسكن ومن تحصلوا على منح الزواج لا يحق لهم التقدم للحصول على قرض”.