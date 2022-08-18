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الدبيبة لـ«السفير الهولندي»: لابد من إصدار القاعدة الدستورية لنتمكن من إجراء الانتخابات

تم النشر منذُ 37 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، سفير هولندا لدى ليبيا دولف هوكونينغ.

وناقش الطرفان، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، ودعم إجراء الانتخابات في أقرب الآجال.

وأكد الدبيبة، أن الحل في ليبيا يكمن في الذهاب المباشر للانتخابات، عبر قيام الأطراف المعنية بإصدار القاعدة الدستورية لتتمكن الحكومة من القيام بدورها في إجراء الانتخابات.

وأشاد الدبيبة، بالدور الإيجابي الذي تضطلع به هولندا في الملف الليبي، مشددا على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة.

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صحيفة الساعة 24

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