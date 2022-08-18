حكومة باشاغا تبحث المشاكل التي تواجه بلديات المنطقة الغربية

التقى اليـوم الخميس سامي الضاوي، وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا ببلديات المنطقة الغربيــة ومشائخ وأعيان وفعاليّات ونشطاء المجتمع المدني بالمنطقة. وجرى خلال اللقاء الذي عقد بمدينة الزاوية مناقشة المختنقات والعوائق التي تواجه بلديات المنطقة الغربية وما تعانيه من نواقص واحتياجات عاجلة لحلحلتها من أجل تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين بتلك البلديات. ووجه الوزيرعمداء البلديات وأعضاء المجالس البلدية بضرورة التقديم السريع للمشاريع العاجلة والضرورية التي تعالج تلك المختنقات.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا