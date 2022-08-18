الملف الليبي على طاولة الإمارات بين موسكو وواشنطن

أجرت الإمارات العربية المتحدة مشاورات منفصلة مع كل من روسيا والولايات المتحدة الأميركية حول الوضع في ليبيا، في وقت تشهد فيه البلاد صراعًا بين حكومتي عبدالحميد الدبيبة وفتحي باشاغا تسود مخاوف من انزلاقه إلى العنف.

واستقبل نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة محمد الجابر، بناء على طلب الأخير. وخلال المحادثات تبادلا وجهات النظر حول قضايا الشرق الأوسط الراهنة مع التركيز على الوضع في ليبيا واليمن، حسب ما نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية اليوم الخميس.

لقاء نورلاند والشامسي

وقبلها بيوم واحد أجرى سفير الولايات المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، مع سفير دولة الإمارات لدى ليبيا محمد علي الشامسي محادثات، حيث شكر الدبلوماسي الأميركي الشامسي على «الدور الذي تلعبه الإمارات في مجلس الأمن الدولي ومشاركاتها مع القادة الليبيين الرئيسيين لتحقيق الاستقرار في ليبيا».

– نورلاند يبحث مع السفير الإماراتي جهود إجراء الانتخابات في ليبيا

كما ناقش المسؤولان الإماراتي والأميركي، بحسب وسائل إعلام إماراتية «الجهود المبذولة لإجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت ممكن». وفي وقت تأخر تعيين مبعوث أممي إلى ليبيا كثف السفير الأميركي نورلاند لقاءاته مع مختلف المسؤولين لدفع العملية السياسية قدمًا.

مساعي السفير الأميركي

وفي لقائه عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، قال السفير إنه تحدث حول جهود المجلس الرئاسي لمعالجة الوضع السياسي والأمني المتوتر في ليبيا، واتفقا على أنه يتعين على الأطراف تجنّب أية خطوة من شأنها إثارة العنف، وفق ما نقلت السفارة الأميركية لدى ليبيا عبر حسابها على «تويتر».

وحثت السفارة الأميركية حكومة الوحدة الوطنية على مواصلة التعاطي مع المؤسسات الليبية لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بليبيا في أقرب وقت ممكن.