نورلاند يشكر الشامسي على الدور الذي تلعبه الإمارات بمجلس الأمن بشأن ليبيا

ليبيا – التقى المبعوث الأمريكي الخاص والسفير لدى ليبيا ريتشارد نورلاند أمس الأربعاء سفير الإمارات العربية المتحدة في ليبيا محمد علي الشامسي.

نورلاند وفي تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” شكر الشامسي على الدور الذي تلعبه الإمارات في مجلس الأمن الدولي، وفي مشاركاتها مع القادة الليبيين الرئيسيين لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وناقش الجانبان الجهود المبذولة لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

