الحكومة الليبية في مدينة الزاوية تبحث المشاكل التي تواجه بلديات المنطقة الغربية

التقى وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية سامي الضاوي، اليـوم الخميس ببلديات المنطقة الغربيــة ومشائخ وأعيان وفعاليّات ونشطاء المجتمع المدني بالمنطقة.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد بمدينة الزاوية مناقشة المختنقات والعوائق التي تواجه بلديات المنطقة الغربية وما تعانيه من نواقص واحتياجات عاجلة لحلحلتها من أجل تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين بتلك البلديات.

ووجه الوزير عمداء البلديات وأعضاء المجالس البلدية بضرورة التقديم السريع للمشاريع العاجلة والضرورية التي تعالج تلك المختنقات.