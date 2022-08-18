الشارف: مستشاري المحكمة العليا سيؤدون اليمين القانونية أمام مجلس النواب

قال عضو مجلس النواب أحمد الشارف، إن مجلس النواب جدد دعمه للحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاغا لاستلام مهامها داخل العاصمة طرابلس، وحث المصرف المركزي في طرابلس على تسييل الميزانية لحكومة باشاغا وتعديل سعر الصرف.

أضاف في تصريحات صحفية أن مجلس النواب وافق على عقد جولة جديدة من اجتماعات لجنة المسار الدستوري في القاهرة، لبحث للتشاور حول المواد الخلافية، و اتفق على توجيه خطاب إلى رئيس مفوضية الانتخابات لمعرفة إمكانية إجراء الانتخابات من عدمها.

وتابع قائلًا: “جرى إقرار قانون المحكمة العليا، بحيث يؤدي مستشارو المحكمة العليا اليمين القانونية أمام مجلس النواب”.