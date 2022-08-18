حكومة الوحدة: إعلان التقرير الأول للهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي

أشرف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، على إعلان التقرير الأول للهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، ضمن اختتام فعاليات ندوة “التحديات التي تواجه هيئات رصد المحتوى الإعلامي بالمنطقة” التي تنظمها الهيئة بالعاصمة طرابلس.

وقال رئيس الهيئة، إن التقرير الذي يغطي الأشهر الست الأُوَلى لعام 2022، رصد أكثر من 15 ألف إخلال مهني في 26 وسيلة إعلامية تناولتها دراستها.

وشدد وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، على أن حكومة الوحدة الوطنية مستمرّة، بتوجيهات من رئيسها، في رعاية جهود الهيئة وتطوير أدواتها، مطالبا المؤسسات الإعلامية بالتعامل الإيجابي مع التقرير.

وشارك في مراسم الإعلان، رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري نور الدين اللحمي، وممثلون عن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالمغرب، وعدد من الصحفيين الليبيين.

يذكر أن مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 752 لسنة 2021 بتأسيس الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، ضمن توصيات لجنة إعادة هيكلة قطاع الإعلام.