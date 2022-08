ليبيا – أكد عثمان عبد الجليل المتحدث الرسمي باسم الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاآغا اليوم الأربعاء أن الحكومة مستمرة في السعي نحو استلام مقار الحكومة في العاصمة طرابلس.

عبد الجليل وفي مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية ردًا على سؤال حول وجود جهود من قبل الحكومة لتسلم السلطة في طرابلس، قال: “بالتأكيد سنستمر في السعي لاستلام مقار الحكومة في مدينة طرابلس، وهذا أمر لا مفر منه ولا تنازل عنه”.

وأضاف: “ادعاءات رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة بأنه لن يسلم السلطة إلا بعد إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية هي هراء؛ لأن الجميع يعرف أن من قام بعرقلة إجراء الانتخابات في 24 أكتوبر 2021 هو رئيس الحكومة منتهية الولاية وهو من خدع الليبيين وقال إنه سيجري انتخابات برلمانية في شهر يونيو ولكنه لم يفعل”.

وفيما يتعلق بجهود الحكومة في مجال الطاقة، أوضح عبد الجليل أن الحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاآغا لديها خطة طموحة لزيادة إنتاج النفط من خلال دعم المؤسسة الوطنية للنفط وحلحلة كل العراقيل التي تقف أمام إنتاج وتصدير النفط في ليبيا.

The post عبد الجليل: مستمرون في السعي نحو استلام مقار الحكومة في العاصمة طرابلس first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية