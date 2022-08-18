الحامي: إعادة تفعيل الدائرة الدستورية مطلب الشارع

وصفت عضو مجلس الدولة نعيمة الحامي، قرار رئيس المحكمة العليا المستشار محمد الحافي، بإعادة تفعيل الدائرة الدستورية بـ«المهم»، معتبرة إياه مطلب جماهيري يساهم في إنجاز الانتخابات.

وقالت الحامي، في تصريحات صحفية، إن تفعيل الدائرة الدستورية مهم جدا وطالبنا به منذ فترة، أيضا هو مطلب الشارع الذي وقف أيامًا أمام المحكمة العليا”.

وأضافت الحامي:” نرجو أن يكون القرار قد اتخذ من أجل النظر في الطعون العاجلة التي تؤدي للاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات”.

وأعلن رئيس المحكمة العليا المستشار محمد الحافي، إعادة تفعيل الدائرة الدستورية للنظر في الطعون والفصل فيها بعد سنوات على إغلاقها.

وأكد الحافي، في بيان مصور، موافقة الجمعية العمومية للمحكمة العليا، بالإجماع إعادة تفعيل الدائرة الدستورية للنظر في الطعون والفصل فيها وتتعهد بعدم الانحياز لأي طرف.