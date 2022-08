مستشفى الأمراض النفسية بنغازي: أغلب أسر النزلاء الذين استقرّت حالتهم يرفضون عودتهم لمنازلهم

ليبيا – أكد مدير إدارة الخدمات الطبية بمستشفى الرويعي للأمراض النفسية بنغازي فرج المهدوي أن جميع أقسام المستشفى مكتظة؛ لأن أغلب أسر النزلاء الذين استقرّت حالتهم ترفض إعادتهم لمنازلهم والعيش معهم.

المهدوي وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” أمس الأربعاء قال: إن مدة إقامة عديد النزلاء بالمستشفى بلغت 25 عامًا، ومنهم من يموت وتتكفل إدارة المستشفى بإجراءات دفنه.

وأشار إلى أن إدارة المستشفى الحالية تجري صيانة لأغلب مقارّ المستشفى، ولكن أغلبها متوقف جراء التخبط الحكومي الحالي وعدم تسديد مستحقات الجهات المنفذة للصيانة.

ولفت إلى أن المستشفى يحتاج إلى عدد من الممرّضين في ظل العدد الهائل للمرضى بالمستشفى.

وأضاف: “نسعى لتأهيل فنيين في العلاج المهني أو ما يعرف بالعلاج بالعمل، ويتعلق بتدريب المرضى على المهارات الحياتية كالتسوق وكيفية التعامل مع مقتضيات الحياة”.

وأوضح أن أغلب المعدات الطبية في المستشفى قديمة، والكثير من أنواع الأدوية غير متوفرة، فيضطر أهالي المرضى لشرائها من الخارج.

وتابع المهدوي حديثه: “مقرّ مصحة الإدمان تحول لمقر خاص بقسم النساء بسبب الصيانات المتوقفة، ومرضى الإدمان يعالجون داخل المستشفى مؤقتًا”.

وأكد أنهم يسعون خلال أسابيع لعقد دورات مكثفه للعنصر البشري المتخصص في الصحة النفسية بكل التخصصات الطبية وغيرها.

وطالب الحكومة بتبني “البرنامج الوطني للصحة النفسية” ودعم برامج الصحة المدرسية النفسية بإشراف إدارة الخدمات الطبية بالمستشفى وتفعيل قرارات مركز الصحة النفسية والدعم النفسي إلى جانب دعم برنامج وطني للدعم النفسي لكل الفئات بالوطن، وتبني برنامجهم لإصدار قانون خاص للصحة النفسية أسوة ببقية دول العالم المتحضر.

المهدوي ختم: “سنبدأ قريبًا بتفعيل برنامج تقديم خدمات الطب النفسي عن بُعد لإيصال خدماتنا بتأهيل أطباء من مختلف المدن وعرض المرضى عن بُعد على المتخصصين لدينا لأخذ المشورة وتعليمات العلاج، تخفيفًا على المواطنين الذين يتكبدون مشاقّ السفر إلى بنغازي”.

