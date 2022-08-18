ليبيا الان

الدوريات الصحراوية بالكتيبة 177 تضبط كميات من الحبوب المهلوسة بالجنوب

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

ضبطت الدوريات الصحراوية بالكتيبة 177 التابعة للقوات المسلحة كمية كبيرة من الأقراص المهلوسة نوع ترامادول.

وقد تم ضبط  عدد  123 ألف قرص  من الحبوب المهلوسة بمنطقة الحمادة وذلك بالتعاون مع مكتب مكافحة المخدرات. 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك