الدوريات الصحراوية بالكتيبة 177 تضبط كميات من الحبوب المهلوسة بالجنوب

ضبطت الدوريات الصحراوية بالكتيبة 177 التابعة للقوات المسلحة كمية كبيرة من الأقراص المهلوسة نوع ترامادول.

وقد تم ضبط عدد 123 ألف قرص من الحبوب المهلوسة بمنطقة الحمادة وذلك بالتعاون مع مكتب مكافحة المخدرات.