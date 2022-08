ليبيا – كشف مدير مستشفى طرابلس الجامعي عبد العاطي الرطيب عن سبب إيقاف العمليات في المستشفى.

الرطيب وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أرجع سبب إيقاف العمليات في للمستشفى إلى عدم وجود بيئة ملائمة للأخصائيين والأطباء لإجراء العمليات‏.

