وزير الإسكان والتعمير يبحث تفعيل عدد من المشاريع التنموية ببلدية طرابلس المركز

طرابلس 18 أغسطس 2022 (وال)- بحث وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية إبوبكر الغاوي اليوم الخميس، مع رئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج، تفعيل عدد من المشاريع التنموية ببلدية طرابلس المركز.

وناقش الاجتماع – الذي ضم عميد بلدية طرابلس المركز إبراهيم الخليفي، وعددًا من المهندسين المختصين – تفعيل عدد من المشاريع التي يشرف عليها جهاز تطوير مدينة طرابلس، والعمل على تحسين واجهات عدد من الشوارع الرئيسية بالبلدية، والتي تقدم بها بمقترحها جهاز تطوير مدينة طرابلس. (وال)

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