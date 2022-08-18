المتحدث باسم جهاز الحرس البلدي طرابلس لـ “ليبيا الحدث”: لم نضبط مادة برومات البوتاسيوم في المخابز

أكد المتحدث باسم جهاز الحرس البلدي طرابلس امحمد الناعم ان دوريات الحرس البلدي خرجت بتعليمات النائب العام في جولات تفتيشية على المخابز ولم يتم ضبط أي كميات من مادة برومات البوتاسيوم أثناء عملية التصنيع.

الناعم، وفي تصريحات خاصة بـ “ليبيا الحدث”، قال: “رأينا المؤتمر الصحفي الخاص بالنائب العام والتصريحات التي ادلى بها الخاصة بالمخابز، ولا سلطة فوق سلطة النائب العام، ومن خلال توجيهات النائب العام ومن نيابة مكافحة الفساد ومكتب نيابة النظام العام وانطلقت العديد من الدوريات داخل الدولة الليبية للتفتيش على المخابز، والتأكد من صحة وسلامة الخبز، ولم نجد مادة برومات البوتاسيوم، وأخذنا عدة عينات للتحليل”.

وأكد الناعم بأن “مكتب النائب العام سيعلن نتائج التحاليل”، منوهاً بأن “المخابز التي قفلت من قبل الجهاز، مخالفة لكافة المعايير الصحية والقانونية، منها عدم الحصول على شهادة معايرة، أو أدوات التصنيع مثل الغربال لتنفيذ عملية غربلة الدقيق وفلترته، بالإضافة إلى وجود عدوة فطرية في أماكن تصنيع الخبز، ووجود بعض الخمارات غير المناسبة للتخمير، بالإضافة إلى عدم وجود شهادات صحية أو إجراءات إقامة للعمالة، ووجود بعض القوارض وبقايا الحشرات داخل بعض المخابز بحيث كانت عملية النظافة سيئة جدا، وأيضا وجود مبيت العمالة داخل المخبز وهذا مخالف للاشتراطات، ووجود حمامات وفتحات مجاري داخل المخبز، وهذه كلها مخالفات صحية، يستوجب فيها قفل المخابز بالشمع الأحمر واحالة المخالفين للنيابة، هذه مجمل المخالفات”.