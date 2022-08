عون وبن قدارة يبحثان آلية عمل قطاع النفط والغاز خلال الفترة القادمة

ليبيا – اجتمع وزير النفط والغاز بحكومة تصريف الأعمال محمد عون مع وكيل وزارة النفط والغاز خليفة رجب عبد الصادق ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات عمر بن قدارة وأعضاء مجلس الإدارة حسين عبدالله صافار وأحمد عبدالله عمار ومسعود سليمان موسى، بحضور المديرين العامين ومديري الإدارات والمكاتب بوزارة النفط والغاز.

الاجتماع ناقش وفقًا المكتب الإعلامي التابع للوزارة آلية عمل قطاع النفط والغاز خلال الفترة القادمة.

وبحث المجتمعون العمل على زيادة تحسين أوضاع المستخدمين ومعالجة مشاكل التأمين الصحي والتدريب وأوضاع الباحثين عن العمل من خريجي التخصصات النفطية، إضافة إلى الحفاظ على المكامن من أجل ضمان الإنتاج الآمن.

