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العرفي عن تفعيل الدائرة الدستورية: الحافي يخوض معركة خاسرة

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

‏قال عضو ‎ مجلس النواب ‎عبدالمنعم العرفي، إن تفعيل ‎الدائرة الدستورية بأعضاء المحكمة العليا السابقين أمر غير مقبول.

‏وأضاف العرفي، في تصريحات صحفية، أن “قرار ‎مجلس النواب بتعيين 39 مستشارا في المحكمة العليا جاء عبر ترشيحهم من قبل رئيس ‎المحكمة العليا ‎محمد الحافي وإحالتهم إلى البرلمان برسالة رسمية، ولكنه تراجع عن رأيه الآن بشكل مفاجئ”.

ولفت العرفي إلى أن “قرار تفعيل الدائرة الدستورية هو رد فعل من قبل الحافي تجاه مجلس نواب وهي خطوة لن تنجح”.

وتابع: ”محمد الحافي يخوض معركة قانونية وسياسية خاسرة وهي قفزة في الهواء ليس أكثر”.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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