العابد: مخرجات التعليم الليبـي لا تتماشى مع احتياجات سوق العمل

قال وزير العمل والتأهيل ووزير الخدمة المدنيّة بحكومة الوحدة المؤقتة علي العابد إنه تم توقيع اتفاقيّة مع كلّية “محمد بن راشد” للإدارة الحكوميّة في دولة “الإمارات” لتدريب الكوادر الإدارية الوطنية.

وأشار العابد في تصريحات لقناة “ليبيا بانوراما”: هناك تقارب بين الإمارات وليبيـا من حيث التركيبة السّكانية بخلاف دولتيْ تونس ومصر، مضيفا: “قدّمنا شكاوى لمكتب “النّائب العام” ضدّ عدد من الشّركات؛ التي استجلبت عمالة وافدة بشكل غير قانوني.

وتابع: العمل رسميا على تنفيذ جدول “المرتبات الموحّد” خلال شهر 9 المقبل، وسيتمّ التفتيش على القطاعيْن العام والخاص ابتداء بــ(التعليم؛ والصّحة)؛ ولا يحقّ تقاضي مرتّبيْن من القطاعيْن.

وواصل العابد: عدم اعتماد الميزانيّة العامّة من “مجلس النواب” أعاق خطّة الــ (100 يوم) لتــأهيل وإدماج الشباب في سوق العمل، على حد قوله.

وأكد العابد أن مخرجات التعليم الليبـي لا تتماشى مع احتياجات سوق العمل، وأن هناك آلاف الطلاب يتخرجون سنويا من مختلف التخصّصات بطريقة غير مدروسة، وفق قوله.

واستكمل الوزير: “اقترحنا إنشاء مركز لمواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل؛ بالشّراكة مع وزارات التعليم العالي ؛والتقني؛ والتربية والتعليم”.

واستطرد: “هناك 280 ألف شاب باحث عن العمل؛ بحسب منظومة الباحثين عن العمل، واقترحنا إعفاء القطاع الخاصّ لاستيعاب الشّباب الباحثين عن العمل، وتطبيق خطة “التفتيش الوظيفي”.