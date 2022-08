حسني بي: نرحب بدعوة باشاآغا لاجتماع مجلس إدارة المركزي بعد انقسامه في أكتوبر 2014 

ليبيا – رحب رجل الاعمال الليبي حسني بي بدعوة فتحي باشاآغا لاجتماع مجلس إدارة المركزي بعد انقسامه في أكتوبر عام 2014 لأسباب لا علاقة لها بالسياسات النقدية.

حسني بي قال في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حرب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين: إنه خلال ثماني سنوات اجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة في نوفمبر 2020 لتوحيد سعر الصرف.

ولفت إلى أن مجلس الإدارة يعد تقوية وتعديل السعر تزاحفيًا خلال العام 2021 مع هدف تحقيق سعر توازني أقرب إلى 3.000 دل/$ إلا أنه ارتفع من 4.480 إلى قرابة 5.000؛ بسبب عدم دعوة المحافظ لاجتماع مجلس الإدارة.

وأشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي حسب المتفق هو مؤسسة سيادية ويجب ألا تكون لأعضائه علاقة بالصراعات والتجاذبات السياسية.

وأضاف”: جميع ما نتج بليبيا من أزمات تضخمية نقدية، ومنها انهيار القيمة الشرائية للدينار إلى 5.000 دل/$، ونمو السوق السوداء إلى 15 دل الدولار بالصك عام 2017، وحرق الـ 1000 دينار صك مقابل 700 كاش (أفقر الشعب)، واختفاء النقد من التداول شبه كلي عام 2016-2017-2018، وحجز 52 مليار دينار بالشرق الليبي؛ بسبب إقفال المقاصة كان سببه السياسات النقدية الخاطئة”.

