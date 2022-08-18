وزير عمل الدبيبة: مخرجات التعليم الليبـي لا تتماشى مع احتياجات سوق العمل

قال وزير العمل والتأهيل ووزير الخدمة المدنيّة بالحكومة منتهية الولاية علي العابد إنه “تم توقيع اتفاقيّة مع كلّية “محمد بن راشد” للإدارة الحكوميّة في دولة “الإمارات” لتدريب الكوادر الإدارية الوطنية”، بحسب قوله.

وأشار العابد في تصريحات صحفية، قال: “هناك تقارب بين الإمارات وليبيـا من حيث التركيبة السّكانية بخلاف دولتيْ تونس ومصر، مضيفا: “قدّمنا شكاوى لمكتب النّائب العام ضدّ عدد من الشّركات؛ التي استجلبت عمالة وافدة بشكل غير قانوني”، بحسب قوله.

وتابع: “العمل رسميا على تنفيذ جدول “المرتبات الموحّد” خلال شهر 9 المقبل، وسيتمّ التفتيش على القطاعيْن العام والخاص ابتداء بــ(التعليم؛ والصّحة)؛ ولا يحقّ تقاضي مرتّبيْن من القطاعيْن”، بحسب قوله.

وواصل العابد: “عدم اعتماد الميزانيّة العامّة من “مجلس النواب” أعاق خطّة الــ (100 يوم) لتــأهيل وإدماج الشباب في سوق العمل”، بحسب قوله.

وأكد العابد أن “مخرجات التعليم الليبـي لا تتماشى مع احتياجات سوق العمل، وأن هناك آلاف الطلاب يتخرجون سنويا من مختلف التخصّصات بطريقة غير مدروسة”، بحسب قوله.

واستكمل الوزير: “اقترحنا إنشاء مركز لمواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل؛ بالشّراكة مع وزارات التعليم العالي ؛والتقني؛ والتربية والتعليم”، بحسب قوله.

واستطرد: “هناك 280 ألف شاب باحث عن العمل؛ بحسب منظومة الباحثين عن العمل، واقترحنا إعفاء القطاع الخاصّ لاستيعاب الشّباب الباحثين عن العمل، وتطبيق خطة “التفتيش الوظيفي”، بحسب قوله.