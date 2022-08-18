العامة للكهرباء: الوحدة الغازية بمحطة مصراتة ستدخل الشبكة خلال أيام 

أكد مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء سعيه بخطوات متسارعة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية.

وقالت الشركة العامة للكهرباء في بيان عبر “فيسبوك” إن مجلس الإدارة أكد سعيه بخطوات متسارعة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بإجراء أعمال الصيانة الطارئة والعمرات الجسيمة لوحدات التوليد بكافة محطات الإنتاج في ربوع ليبيا.

وأشار البيان إلى أن محطة مصراتة للدورة المزدوجة يتم فيها إجراء أعمال العمرة الجسيمة والطارئة للوحدة الغازية الأولى من خلال فريق مشترك يضم مهندسين وفنيين من الشركتين العامة للكهرباء وسيمنس الألمانية وبوتيرة سريعة وعمل على مدار 24 ساعة.

وأضاف البيان: “من المتوقع الانتهاء من كافة الأعمال والدخول بها على الشبكة العامة خلال المدة القادمة بقدرة إنتاجية 350 ميجاوات”.