«الرقابة على الأغذية»: رفض شحنة جوافة فاسدة قادمة من مصر

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، الخميس، رفض شحنة جوافة طازجة قادمة من مصر؛ لأن العينة غير محتفظة بخائصها ولوجود تعف ورائحة.

وأفاد المركز، في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، بأن الشحنة المكونة من 500 صندوق، من إنتاج شركة «غنيم»، وصلت منفذ امساعد البري، لكن جرى رفضها.

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وخلال الفترة الماضية أعلن مركز الرقابة على الأغذية عن حالات رفض شحنات أغذية قادمة من الخارج، بسبب مخالفات صحية، سواء عبر المنافذ مع مصر، أو الموانئ البحرية.