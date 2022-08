ليبيا – علق القيادي في مدينة مصراتة الحبيب الأمين الموالي لتركيا على استنكار رئيس المحكمة العليا محمد الحافي ما جاء عن رئاسة مجلس النواب في جلسته الأخيرة، من تعيين 45 مستشارًا بالمحكمة العليا، بينهم متقاعدون ومن عليه شبهات فساد وآخرون لا تتوفر لديهم الكفاءة.

الأمين اعتبر في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن هناك صراع سلطة وسلطات جديد يدخل حيز الصراع.

وأضاف: “لن تنجو ليبيا إلا بعون الله ولطفه وبصحوة شعب وقيامته فلا بد من تصفير السلطات بالانتخابات البرلمانية، وإعادة ترقيم السلطات وفصلها بالإرادة الشعبية، وإلا سنبقى كروبوتات حاسبة للصراعات نحصي الكوراث ونعدد الأزمات”.

The post الأمين: لن تنجو ليبيا إلا بصحوة شعب وقيامته فلا بد من تصفير السلطات بالانتخابات البرلمانية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

