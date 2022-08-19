رئيس مجلس النواب ورئيس حزب حركة المستقبل يتفقان على عقد لقاء يضم مختلف التيارات السياسية

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الخميس، رئيس حزب حركة المستقبل، عبدالهادي الحويج.

وبحث اللقاء أهمية تعديل قانون الانتخابات البرلمانية القادمة بحيث يقوم على نظام القوائم الحزبية، كي يتيح الفرصة أمام الأحزاب السياسية للاضطلاع بدور فاعل في الحياة السياسية .

وتناول اللقاء بالنقاش الأوضاع السياسية الراهنة وسبل حلحلة الأزمة الليبية وصولا إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ، والانتهاء من المراحل الانتقالية، وأهمية استقرار الدولة وحماية مواطنيها وعودة دورها الإقليمي والدولي.

كما تم التطرق النقاش إلى “المصالحة الوطنية الشاملة باعتبارها حجر الزاوية في إنهاء حالة الانقسام وجبر الضرر الفردي والجماعي، وحفظ الذاكرة، وضمانات عدم عودة المآسي ،وأن تكون بكل جرأة وشجاعة، وليس بغرض إثارة النعرات والفتن، وأن تكون مصالحة شاملة نحو سلام الشجعان الذي يروم الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره وكرامة مواطنيه، وإرساء دعائم دولة الحريات وحقوق الإنسان، في دولة لا غالب ولا مغلوب، ولا منتصر ومهزوم وفق ما جرى عليه النقاش”.

واتفق رئيس مجلس النواب ورئيس حزب حركة المستقبل على عقد لقاء مع مختلف التيارات السياسية في أقرب الآجال خدمة للمصلحة العليا للوطن ، وفق ذات المصدر.