غنيم: أخشى أن يكون تفعيل الدائرة الدستورية خطوة شكليّة لرفع الحرج وامتصاص الغضب

قال عبد السلام غنيم، المحلل السياسي، إن قرار تفعيل الدائرة الدستورية خُطوة جيّدة فى الاتّجاه الصّحيح.

وأضاف غنيم، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” أرجو أن تكون خُطوة جديّة يعقبها أحكام سريعة تتصدّى للانفلات والفوضى الدّستورية وتضع الأمور فى نصابها السليم”.

وتابع:” أرجو أن لاتكون مُجرّد خطوة شكليّة لرفع الحرج وامتصاص الغضب يعقبها سلسلة طويلة من التّسويفات والتأجيلات” .

وأعلن رئيس المحكمة العليا المستشار محمد الحافي، إعادة تفعيل الدائرة الدستورية للنظر في الطعون والفصل فيها بعد سنوات على إغلاقها.

وأكد الحافي، في بيان مصور، موافقة الجمعية العمومية للمحكمة العليا، بالإجماع إعادة تفعيل الدائرة الدستورية للنظر في الطعون والفصل فيها وتتعهد بعدم الانحياز لأي طرف.