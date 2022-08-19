«الصحة»: تسليم مكافآت مراكز العزل مطلع الأسبوع المقبل

اعتمدت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الحوافظ والصكوك الخاصة بمكافآت الأطقم الطبية والطبية المساعدة بمراكز العزل والفلترة للبدء في تسليمها فعليًا ابتداء من مطلع الأسبوع المقبل.

وقال إبراهيم الغول مدير الشؤون المالية والإدارية المكلف، إن الوزارة بدأت اعتماد الصكوك الخاصة بمراكز العزل والفلترة، والبالغ عددها 11 مركزًا، وسيتم تسليمها مطلع الأسبوع للجهات المعنية.

– «المالية» تحيل مكافآت مراكز العزل والفلترة لوزارة الصحة

وفي الرابع من أغسطس الجاري، أحالت وزارة المالية المخصصات المالية الخاصة بمكافآت الأطقم الطبية والطبية المساعدة بمراكز العزل والفلترة بقيمة 150 مليون دينار إلى حساب وزارة الصحة.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تعهد، في اجتماع عقد بوزارة الصحة مطلع يوليو المنصرم، بإحالة مكافآت مراكز العزل للمصرف المركزي»، لافتا إلى أن الحكومة «منحت أسبوعًا لوزارة الصحة لاستكمال بيانات مستحقي الزيادة حسب القرار 885»، وفق منصة «حكومتنا» التابعة للحكومة.