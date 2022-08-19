الرقابة على الأغذية: تطبيق الإجراءات القانونية على المخابز المقفلة

دعا مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أصحاب المخابز إلى فتحها، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال المركز في بيان إن اجتماعا عقد اليوم الخميس بين كل من مدير نيابة النظام العام ورئيس نيابة مكافحة جرائم الفساد ومدير مكتب الرقابة على الأغذية زليتن ومدير فرع الرقابة على الأغذية والأدوية الخمس وبحضور مدير مديرية جهاز الحرس البلدي الخمس.

وبحسب البيان، تم خلال الاجتماع مناقشة عمل المخابز في زليتن والخمس والمناطق المجاور لها والإجراءات المتخذة ضد المخالفين والذين أقفلوا مخابزهم من تلقاء أنفسهم.

وأضاف البيان: تقرر من خلال هذا الاجتماع التشديد على ضرورة قيام أصحاب المخابز المقفلة من قبل أصحابها، ومن تلقاء أنفسهم، بضرورة فتحها فورا وممارسة نشاطه، وفي حالة مخالفة ذلك سوف تطبق الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على الأمن الغذائي والدوائي.