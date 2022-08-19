دغيم: على الدائرة الدستورية الفصل في طعني على قانون الاستفتاء الصادر عن البرلمان

رحب عضو مجلس النواب زياد دغيم بقرار تفعيل الدائرة الدستورية، قائلا إنه سينسف قرارات النواب الأحادية، على حد قوله.

ووصف دغيم في تصريحات صحفية، قرار المحكمة العليا بتفعيل الدائرة الدستورية بالمتأخر جدا، وأنه جاء كرد فعل على إجراء مجلس النواب الأخير الخاطئ قانونيا وسياسيا، وفق قوله.

وأشار إلى أن مجلس النواب في جلسته الأخيرة تسبب في انقسام المؤسسة القضائية بعد تسببه في انقسام المؤسستين التشريعية والتنفيذية وأعادنا إلى الشهور الأولى من 2011.

وأضاف دغيم: “مع أحكام الدائرة الدستورية المتوقعة الذي سينسف كل قوانين وقراران مجلس النواب الأحادية فلم يبق لدينا إلا مرجعية خارطة الطريق والاتفاق السياسي بموجب قرارات مجلس الأمن ومخرجات برلين، بحسب تصريحه.

وتابع: “لدي طعن أمام الدائرة الدستورية في قانون الاستفتاء الصادر عن مجلس النواب، وإقرار مسودة الدستور، وعليهم الفصل فيهما”.