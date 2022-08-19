ضبط أحد أفراد تشكيل عصابي يمتهن السطو على منازل العمالة الوافدة في بنغازي 

العنوان – بنغازي

كشفت مديرية أمن بنغازي أن قسم البحث الجنائي تمكن من ضبط أحد أفراد تشكيل عصابي يمتهن السطو على منازل العمالة الوافدة.

وأضافت المديرية أن المتهم يقوم بتهديد العمالة وسلب أموالهم وأغراضهم الشخصية، حيث تم سلب أكثر من 50هاتف محمول ومبالغ مالية ضخمة….

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وأكدت أن معلومات وردت قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغازي مفادها تحديد هوية أحد أفراد تشكيل عصابي يقوم بالسطو على منازل العمالة الوافدة وسلب ممتلكاتهم بقوة السلاح.

وأوضحت أنه تم استقبال بلاغ من العمالة الوافدة ضد ثمانية أشخاص مجهولين ملثمين يحملون بنادق آلية نوع كلاشنكوف وتقدم بالشكوى أيضا مالك المنزل ليبي الجنسية حيث أفادو بسرقة 50 هاتف محمول ومبلغ مالي 30.000ألف دينار وسرقة عدة بناء ومحتويات المنزل بالكامل وتقدر الأغراض المسروقة بمبلغ وقدره 80.000 ألف دينار.

وأصدر السيد رئيس القسم #عميد_سليمان_بوشيبة تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين

وأفادت المديرية أنه في أقل من 24 ساعة تمكن أعضاء التحريات من ضبط أحد أفراد التشكيل بسوق دينارين وكان يستقل مركبة آلية افانتي اللون أبيض مُعتمة بالكامل وبتفتيش المركبة تم العثور على عدد 9 هواتف نقالة وهلتي وعدد 2 جلخ وآلة قص بلاط ومعدات بناء أخرى.

وأشارت إلى أنه تم الانتقال إلى القسم وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى ز.م.م. من مواليد 1996واعترف بعدة وقائع سلب وسرقة واعترف أنه من قام بالدخول لمنزل العمالة الوافدة وسلب ممتلكاتهم بقوة السلاح واعترف بدخولهم لمنزل بمنطقة سيدي حسين ومنطقة طابلينو والسطو على العمالة الوافدة وقيامه بالسطو على مركبة آلية بمنطقة الماجوري وسلب الأغراض التي تم العثور عليها بالمركبة التي يستقلها.

وأوضح المتهم أن هناك بعض الأشخاص كانوا برفقته أثناء قيامه بعمليات السطو المسلح وأفاد بأسمائهم وجاري البحث عنهم. وتمت إحالته للنيابة العامة ولازال البحث مُستمراً عن باقي أفراد التشكيل.