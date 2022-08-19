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أمازيغ ليبيا: لاعودة للحرب في ليبيا ولن نعترف بأي اجتماع عابر للحدود 

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – طرابلس 

شدد المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا على أنه لا عودة للحرب والاحتراب في ليبيا، ولا مجال للعنف والصراع المسلح، والقتل والتهجير والإخفاء والخطف. 

وأضاف المجلس في بيان له أطلعت صحيفة “العنوان” على نسخة منه – وأن لن يتهاون في الدفاع عن أبنائهم. 

واكد المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا على أن الحل يكمن في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ومنح الشعب الليبي حقه في تقرير مصيره واختيار من يحكمه وفق قاعدة دستورية توافقية تضمن
التمثيل لكل مكونات الأمة الليبية. 

وسجل المجلس اعتراضه الشديد على أي اجتماع عابر للحدود من أجل إفراز أي أجسام جديدة
تضعنا في نفق مظلم آخر. 


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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