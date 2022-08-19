الجامعة الأسمرية: استضافة ندوة “المصالحة الوطنية” تأكيد على الدور الريادي لزليتن

أقام المجلس الوطني للتخطيط ندوة حول مقترح الرؤية الإستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية (لتحقيق الملكية المجتمعية لمشروع المصالحة الوطنية)

وباستضافة الجامعة الأسمرية الإسلامية.

وقالت الجامعة، في بيان عبر “فيسبوك”، تأكيدا على الدور الريادي لمدينة زليتن في المصالحة الوطنية واستمراراً لاحتضانها مبادرات المصالحة، وكل ما يجمع شمل شتات الوطن، وما تحظى به المدينة من قبول لدى كافة المدن والمناطق والمكونات الاجتماعية في الوطن.

وأشارت إلى أن الندوة جرت الأربعاء بحضور رئيس الجامعة ووكيل الشؤون العلمية والناطق باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة ومنسق مشروع المصالحة إيناس الوحيشي ومراسم المجلس الرئاسي مصباح خليفة طليمون، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بمختلف الجامعات الليبية المهتمين بمشروع المصالحة الوطنية.

وبحسب البيان، فإن الندوة تم خلالها طرح عدد من المقترحات والآراء التوصيات، وفي ختامها تم تسليم شهادات شكر وتقدير ودروع تكريم للضيوف من القائمين على مشروع المصالحة الوطنية.