“الانتخابات المحلية”: خطتنا العامّة تستهدف جميع البلديات مع نهاية 2025

حدّدت اللّجنة المركزية للانتخابات المحليّة 22 أغسطس الجاري موعدا لفتح باب الترشّح أمام الرّاغبين في التسجيل بانتخابات المجلس البلدي ترهونة.

وأشارت اللّجنة في مؤتمر صحفي عقدته الخميس في مقرها بطرابلس إلى أنّ انتخابات المجلس البلدي ترهونة تأتي في دورتها الثانية وفق نظام القائمة المغلقة المطلقة، منوّهة إلى أنّ إغلاق باب الترشّح سيكون يوم 11 سبتمبر القادم.

موضحة أنها تتّجه إلى تنفيذ المرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية في 12 بلدية أخرى منها بلديات تقع بالمنطقة الشّرقية منها بلديّتا الأبرق والقيقب وأنّ خطّتها العامّة تستهدف جميع البلديات مع نهاية عام 2025 م.

وكانت اللّجنة المركزية للانتخابات المحليّة قد أعلنت في الثاني من أغسطس الجاري انطلاق العملية الانتخابيّة داخل بلدية ترهونة وشروعها في تنفيذ حملة توعويّة واسعة النطاق تستهدف شرائح المجتمع وتحثّهم على المشاركة الانتخابية.