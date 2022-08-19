«كروان» عن تفعيل الدائرة الدستورية: ندعو الجميع لاحترام القضاء وأحكامه

رحبت فوزية كروان، عضو مجلس الدولة الاستشاري، بقرار المحكمة العليا بإعادة تفعيل الدائرة الدستورية.

وقالت فوزية، في تصريحات صحفية:” نرحب بإعادة تفعيل الدائرة الدستورية، وندعو الجميع لاحترام القوانين والقضاء والأحكام الصادرة عنه”.

وأعلن رئيس المحكمة العليا المستشار محمد الحافي، أمس الخميس، إعادة تفعيل الدائرة الدستورية للنظر في الطعون والفصل فيها بعد سنوات على إغلاقها.

وأكد الحافي، في بيان مصور، موافقة الجمعية العمومية للمحكمة العليا، بالإجماع إعادة تفعيل الدائرة الدستورية للنظر في الطعون والفصل فيها وتتعهد بعدم الانحياز لأي طرف.