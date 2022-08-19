دوريات أمنية للكتيبة 634 مشاة لتأمين مرزق

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سيّرت الكتيبة 634 مشاة، الخميس، دوريات في إطار العمليات الأمنية المعتادة لغرفة عمليات تأمين مرزق التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة.

وقامت الكتيبة بتسيير دوريات وتمركزات ونقاط تفتيش أمنية داخل مرزق وخارجها، وذلك للتفتيش عن الإجراءات القانونية كرخص القيادة واللوحات المعدنية واثباتات الهوية الشخصية وضبط المخالفات غير المشروعة.

كما تهدف الدوريات إلى مداهمة أوكار الفساد والقبض عن المجموعات الخارجة عن القانون وبسط الأمن على كامل الحدود الإدارية لمرزق وتأمين مخارجها ومداخلها.

وقالت الكتيبة، إن الهدف من ذلك هو الحفاظ على الأمن والاستقرار وفق الخطة الأمنية الموضوعة من قبل الإدارة.