بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 19 اغسطس 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 19 اغسطس 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء اعتدال في درجات الحرارة على مناطق غرب ليبيا من مساء اليوم مع تكاثر للسحب على بعض مناطق جنوب الجبل الغربي قد يصحبها خلايا رعدية احيانا.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر مساءا على مناطق جنوب الجبل قد يصحبها خلايا رعدية.

الرياح: جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة وتكون شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على الساحل الممتد من رأس أجدير حتى طرابلس وتشمل باقي المناطق في المساء.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (33-35)مْ على الساحل الممتد من رأس أجدير حتى طرابلس ومابين (39-45)مْ على باقي المناطق وتسجل تراجع ملحوظ يوم الغد على كامل المناطق .

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب تتكاثر مساء الغد على ساحل الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة يوم الأحد.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة علي الساحل.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (31-34)مْ وتصل علي مناطق اجدابيا –جالو والجغبوب إلى (38)مْ .

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: السماء صافية إلي ظهور بعض السحب المتفرقة .

الرياح: جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول تدريجيا إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (40-45)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: السماء صافية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(39-41)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:48)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:33).